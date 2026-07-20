Kembali Manggung di Soundrenaline, The SIGIT: Seru, Senang Banget

jpnn.com - JAKARTA - Grup band The SIGIT turut memeriahkan hari kedua panggung Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026, Minggu (19/7) malam. Bassis The SIGIT Aghan Sudrajat mengungkapkan kegembiraannya bisa kembali manggung di Soundrenaline. Menurut dia, penampilan mereka berjalan lancar tanpa kendala berarti.

"Seru. Kebetulan ini yang kedua ya, maksudnya Soundrenaline yang ini. Sebelumnya tahun lalu kami main di yang 'Livehouse’, ya, Kali ini kesempatannya dapat di panggung yang lebih gede. Senang, sih, senang banget," ujar Aghan di M Bloc, Jakarta Selatan, Minggu (20/7) malam.

Sementara itu, Gitaris The SIGIT Farri Icksan,menyoroti bagaimana Soundrenaline berhasil meremajakan diri melalui pemilihan musisi yang dihadirkan.

Baca Juga: Cerita Danilla Riyadi Tampil di Soundrenaline 2026 M Bloc

Dia pun menilai line up Soundrenaline kali ini terasa lebih segar apabila dibandingkan dengan awal penyelenggaraan pada 2000-an lalu.

“Dengan awal 2000-an awal Soundrenaline ada, dibandingkan dengan sekarang itu lineup-nya itu lebih segar, lebih relevan dengan audiens yang lebih muda mungkin sekarang ini," kata Farri.

Sebagai informasi, Soundrenaline Sana Sini Jakarta 2026 digelar selama dua hari, Sabtu-Minggu (18-19 Juli 2026), di kawasan M Bloc Jakarta.

Selain The SIGIT, sejumlah musisi turut meramaikan festival musik tersebut, di antaranya Naykilla, The Adams, Danilla Riyadi, Mocca, Reality Club, hingga Feel Koplo. (jun/jpnn)