Kembali Mencari Peruntungan di Indonesia, Zeekr Memulainya dari Lantai IIMS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Zeekr resmi menunjukkan keseriusannya menggarap pasar Indonesia lewat debut di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.

Bertempat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Zeekr menghadirkan dua model premium andalannya, yakni luxury MPV Zeekr 009 dan SUV performa tinggi Zeekr 7X.

Managing Director of Southeast Asia Region of Zeekr, Alex Bao, menegaskan kehadiran dua model tersebut menjadi penanda komitmen perusahaan dalam mendukung industri otomotif hijau di Indonesia.

Tak hanya produk, Zeekr juga menyiapkan ekosistem layanan yang agresif.

“Di Indonesia, kami akan membuka 10 Zeekr House pada 2026, diikuti 10 lokasi tambahan pada 2027, untuk membangun jejaring yang kuat dan memberikan pengalaman kepemilikan premium kepada pelanggan kami,” ujar Alex Bao, di Jakarta.

Zeekr 009 menyasar segmen Luxury MPV dengan pendekatan teknologi dan kenyamanan kelas atas.

Kabinnya dilengkapi layar panorama OLED 3K 17 inci, sistem audio Yamaha 30 speaker, serta AR Head-Up Display 35,95 inci yang menampilkan navigasi dan informasi kendaraan secara real time.

Fitur Matrix LED Headlights, pintu geser otomatis hasil pengembangan tim Gothenburg, Swedia, hingga kursi Sofaro first-class airline seat mempertegas nuansa mewahnya.