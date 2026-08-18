Kembali Mengurus Balita, Rossa: Rasanya Jadi Muda Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rossa memutuskan merawat seorang anak perempuan bernama Raina.
Kehadiran anak angkatnya itu pun memberikan warna dan kebahagiaan tersendiri.
Rossa mengaku merasa muda kembali lantaran harus mengurus seorang balita. Hal itu mengingat putra sematawayangnya kini telah menginjak usia 19 tahun.
"Ini kayak aku rasanya jadi muda lagi. Karena terakhir ngurusin bayi kan 19 tahun yang lalu ya, Rizky kan tahun ini 19," ujar Rossa di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (16/8).
Dia mengaku sempat lupa beberapa hal mendasar dalam merawat bayi, seperti mengganti popok hingga harus kembali terbiasa terbangun di malam hari.
Meski begitu, pelantun lagu Tegar itu menyambut anugerah tersebut dengan penuh rasa syukur.
"Lupa! Lupa bagaimana cara ganti popok ya kan, bangun malam-malam. Dan ya alhamdulillah banget, aku dikasih rezeki yang luar biasa, anugerah dari Allah," kata Rossa.
Wanita berdarah Sunda itu pun membenarkan bahwa dirinya kini harus kembali belajar soal pola asuh anak.
Penyanyi Rossa diketahui memutuskan merawat seorang anak perempuan bernama Raina.
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