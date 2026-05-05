Kembali Pacaran dengan Ari Lasso, Dearly Djoshua Sampaikan Sebuah Peringatan
jpnn.com, JAKARTA - Meski sempat putus, Ari Lasso dan Dearly Djoshua kini kembali menjalin hubungan asmara.
Hal tersebut dari foto kebersamaan yang diunggah melalui akun di Instagram baru-baru ini.
Dearly Djoshua memperlihatkan momen pacaran dengan Ari Lasso di kawasan Blok M, Jakarta Selatan.
Pada keterangan foto, dia menulis pesan untuk netizen yang kerap mengomentari hubungan asmara mantan vokalis Dewa 19 itu.
"Yang suka kata-katain rajaku, aku enggak peduli, karena buat aku, kalian yang suka ngata-ngatain itu adalah manusia yang kurang segala-galanya dari beliau," tulis Dearly Djoshua.
Tidak hanya itu, Dearly Djoshua juga memberi peringatan bagi perempuan yang mencoba mendekati Ari Lasso.
Dia mengaku bakal menindak perempuan yang genit merayu pelantun Hampa itu.
"Warning bagi perempuan yang coba genit-genit sama beliau, aku enggak segan-segan berbuat nekat sama yang coba genit-genit," tegasnya.
Meski sempat putus, Ari Lasso dan Dearly Djoshua kini kembali menjalin hubungan asmara.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Denada Dituding Menelantarkan Anak, Ari Lasso Menyerah
- Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah
- 3 Berita Artis Terheboh: Mantan Kekasih Ari Lasso Merasa Tertekan, Mawa Tolak Berdamai
- 3 Berita Artis Terheboh: Kelakuan Ari Lasso Dibongkar, Pengakuan Aurelie Bikin Tersentuh
- Merasa Tertekan karena Ari Lasso, Dearly Djoshua: Kamu Dendam Apa Sama Saya?
- Dearly Djoshua Bongkar Kelakuan Buruk Ari Lasso, Oh Ternyata