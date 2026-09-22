Kembali Perankan Bu Laras di The Doll Ghawiah, Sara Wijayanto Akui Sempat Mixed Feeling

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sara Wijayanto kembali menghidupkan karakter Bu Laras dalam film terbaru dari Jagat The Doll, yang berjudul The Doll Ghawiah.

Kembali memerankan karakter yang telah membesarkan namanya di kancah perfilman horor ini sempat menghadirkan emosi yang bercampur aduk baginya, mengingat perjalanan panjang yang telah dia lalui bersama film tersebut sejak 2017 melalui The Doll, The Doll 2, Sabrina, hingga The Doll 3.

"Terus pas dikabarin ada film The Doll Ghawiah ini aku mixed feeling banget, karena Bu Laras adalah salah satu karakter yang berarti buat aku karena salah satu film pertama juga, maksudnya waktu itu film pertamaku sama Hitmaker juga, terus masuk The Doll series," ujar Sara Wijayanto di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (21/9).

Dalam film The Doll Ghawiah, kisah Bu Laras akan disorot dari sudut pandang yang berbeda, yakni masa-masa awal sebelum kemampuannya seperti sekarang.

Sara menjelaskan bahwa film ini menceritakan bagaimana Bu Laras belajar menerima kemampuannya serta berada di fase in denial.

"Justru malah film ini itu adalah awal mulanya Bu Laras, sebelum Bu Laras jadi Bu Laras. Bagaimana dia bisa menerima kemampuannya, bagaimana dia masih in denial. Jadi kayak takut. Dia tahu dia punya gift ini, tapi dia belum tahu gue mau pakai enggak ya. Takut, ya masih takut banget. Menegangkan, seru deh," tuturnya.

"Challenge-nya adalah bagaimana caranya aku kembali ke aku si Sara nih karena kan aku pernah juga di fase itu. Jadi, bagaimana caranya membalikkan ini tuh. Cuma seru sih karena makanya aku bilang Bu Laras ini cukup dekat di hati aku gitu, karena agak sedikit mirip perjalanannya," imbuhnya.

Film The Doll Ghawiah dibintangi oleh Titi Kamal, Darius Sinathrya, Aisyah Aqilah, Laura Moane dan Sara Wijayanto.