Kembali Pimpin HA SB-IPB, Irvandi Gustari Siapkan Penguatan Jejaring Alumni

jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB (HA SB-IPB) kembali menunjuk Dr Irvandi Gustari SE MBA sebagai ketua umum periode 2026–2030.

Irvandi terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) III HA SB-IPB di Kampus Sekolah Bisnis IPB, Bogor, baru-baru ini.

Irvandi sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum HA SB-IPB periode 2022–2026. Dia mengatakan mandat untuk kembali memimpin organisasi menjadi tanggung jawab untuk melanjutkan kerja sama yang telah dibangun sekaligus memperluas keterlibatan alumni.

“Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk kembali dipercaya memimpin Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Kepercayaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja bersama seluruh pengurus, alumni, almamater, dan mitra yang berkolaborasi selama empat tahun terakhir,” ujar Irvandi.

Pada periode 2022–2026, HA SB-IPB mencatat telah menyelenggarakan lebih dari 125 kegiatan dengan melibatkan lebih dari 6.500 peserta dan penerima manfaat serta bekerja sama dengan lebih dari 200 mitra.

Program tersebut dijalankan melalui empat pilar, yakni Career and Competence Advancement, Community Empowerment, Corporate Partnership, dan Connectivity Enablement.

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Program pengembangan karier dan kompetensi ditujukan untuk membantu alumni, lulusan baru, dan mahasiswa meningkatkan kesiapan menghadapi dunia kerja, dunia usaha, serta pendidikan lanjutan.

Sementara itu, pemberdayaan masyarakat mencakup kegiatan sosial, termasuk bantuan dan beasiswa bagi mahasiswa yang membutuhkan.