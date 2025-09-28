menu
Kembali Salurkan Bantuan untuk Palestina, Ivan Gunawan: Aku Dapat Amanah

Kembali Salurkan Bantuan untuk Palestina, Ivan Gunawan: Aku Dapat Amanah
Ivan Gunawan. Foto: Instagram/ivan_gunawan

jpnn.com, JAKARTA - Desainer sekaligus presenter, Ivan Gunawan kembali membuktikan kepedulian terhadap masyarakat Palestina.

Setelah beberapa kali memberi dukungan, dia lagi-lagi menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 miliar untuk Palestina yang disalurkan saat kunjungan ke Kairo, Mesir.

Ivan Gunawan mengatakan uang tersebut merupakan hasil penjualan produk dari brand miliknya dalam sebuah pameran fesyen.

Menurutnya, sekitar 25 ribu pengunjung pameran ikut berpartisipasi membeli kerudung hingga terkumpul total sebesar Rp 2 miliar.

“Alhamdulillah, aku dapat amanah dari brand yang aku punya,” kata Ivan Gunawan di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Host Brownis itu mengaku telah berangkat ke Kairo khusus untuk menyalurkan sumbangan tersebut.

Menurutnya, perjalanan itu sekaligus menjadi bentuk kepedulian terhadap penderitaan warga Palestina.

“Jadi, aku kemarin ke Kairo itu dalam rangka menyalurkan sumbangan tersebut gitu,” beber Igun, sapaan Ivan Gunawan.

