Kembali Turun ke Jalan, Poros Barisan Mahasiswa Bandung Tagih Janji Prabowo-Gibran
jpnn.com - Gelombang aksi unjuk rasa masih terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Kamis (29/10/2026). Massa yang terdiri dari ratusan mahasiswa itu meminta pemerintah menindaklanjuti tuntutan mereka.
Mahasiswa di Bandung menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Massa yang turun ke lapangan jumlahnya lebih besar dari kemarin.
Mereka berasal dari sejumlah universitas di Bandung, di antaranya Universitas Pasundan (Unpas), Universitas Langlabuana (Unla), Universitas Islam Nusantara (Uninus), dan Universitas Jenderal Ahmad Yani (Unjani).
Mereka tiba sekitar pukul 15.00 WIB, dengan mayoritas menggunakan almamater kampus. Setibanya di lokasi, massa membentuk lingkaran besar dan melakukan orasi secara bergantian.
Ketua BEM Unpas Muamar Baasir mengatakan, aksi kali ini bertujuan untuk memulihkan kondisi Indonesia yang dinilai jauh dari harapan masyarakat.
Selama dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, menurutnya, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan.
Di antaranya adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penguatan supremasi hukum, hingga kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat.
Setelah tuntutan tersebut berulang kali disampaikan dalam aksi sebelumnya, mahasiswa kini mendesak pemerintah mengambil langkah konkret.
Kumpulan mahasiswa yang tergabung dalam Poros Barisan kembali menggelar aksi demo di Gedung DPRD Jawa Barat, menuntut janji Presiden Prabowo Subianto.
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