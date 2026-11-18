Kembali Uji Coba 452 Perjalanan, LRT Jabodebek Pastikan Kesiapan Layanan di Hari Kerja
jpnn.com, BEKASI - LRT Jabodebek kembali melakukan uji coba pola operasi dengan 452 perjalanan pada Kamis (19/11).
Manager of Public Relation LRT Jabodebek, Radhitya Mardika menjelaskan uji coba ini merupakan bagian dari tahapan evaluasi untuk memastikan kesiapan operasional dalam mendukung peningkatan layanan dan kebutuhan mobilitas masyarakat di wilayah Jabodebek.
Sebelumnya, LRT Jabodebek telah melaksanakan uji coba pola operasi 452 perjalanan pada Sabtu (14/11).
Dalam pelaksanaan tersebut, seluruh perjalanan berhasil terlaksana sesuai dengan rencana operasional yang berlaku.
Radhitya mengatakan uji coba pertama dilaksanakan pada akhir pekan sebagai tahapan awal pengujian pola operasi baru.
"Pertimbangannya memperhatikan karakteristik mobilitas masyarakat pada akhir pekan yang volume pengguna lebih rendah dibandingkan hari kerja, sehingga memberikan ruang untuk mengevaluasi pelaksanaan pola operasi dan mengidentifikasi potensi kendala sebelum pengujian pada kondisi operasional yang lebih dinamis," jelasnya.
Setelah memperoleh hasil evaluasi yang positif dari uji coba pertama, LRT Jabodebek melanjutkan pengujian pada hari kerja.
Pengujian pada Kamis (19/11) menjadi tahapan penting untuk memastikan kesiapan pola operasi 452 perjalanan dalam menghadapi karakteristik mobilitas masyarakat pada hari kerja, termasuk peningkatan aktivitas pengguna pada jam sibuk pagi dan sore.
Pengujian secara bertahap merupakan upaya LRT Jabodebek untuk memastikan setiap rencana peningkatan layanan didukung kesiapan operasional yang menyeluruh.
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