jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi GoPay bekerja sama dengan Alfamart agar pelanggan bisa menerima kembalian belanja di bawah Rp5.000 dalam bentuk saldo GoPay.

Inovasi ini menghubungkan ritel fisik dengan teknologi keuangan digital untuk mendorong pertumbuhan transaksi digital di Indonesia.

Mulai 2 November 2026, konsumen di seluruh gerai Alfamart bisa memilih menerima uang kembalian belanja secara tunai atau mengubahnya menjadi saldo GoPay.

Direktur Bisnis Konsumen GoPay Kelvin Timotius mengatakan pilihan kembalian belanja dalam bentuk saldo GoPay sangat membantu pengguna untuk menyimpan dan mengelola uang lebih mudah melalui transaksi digital.

“GoPay menjadi satu-satunya e-wallet yang menawarkan kembalian belanja Alfamart di bawah Rp5.000 menjadi saldo GoPay. Lewat inovasi ini, pengguna tidak perlu lagi repot memegang uang receh fisik dari kembalian belanja karena uang kembalian akan masuk ke saldo GoPay," ujar Kelvin.

"Ini menjadi langkah awal yang mudah untuk membiasakan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan digital, sekaligus mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan inklusi dan digitalisasi keuangan di Indonesia," imbuhnya.

Saldo kembalian tersebut juga bisa langsung dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan harian pengguna.

“Saldo yang diterima dari kembalian belanja di Alfamart bisa langsung dipakai bertransaksi di aplikasi GoPay, mulai dari pembayaran QRIS kebutuhan lain, melakukan transfer, pembelian token listrik, pulsa, hingga paket data atau bahkan dapat menjadi tabungan,” terang Kelvin.