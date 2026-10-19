Kembang Api Spektakuler Meriahkan Penutupan MotoGP Mandalika 2026
jpnn.com, MANDALIKA - Pertunjukan kembang api dan efek khusus menjadi salah satu daya tarik Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026.
Gelaran MotoGP tersebut mencatat lebih dari 157.000 penonton selama tiga hari, sekaligus memecahkan rekor jumlah kehadiran dari penyelenggaraan sebelumnya.
PT Mulia Fireworks Indonesia melalui Mulia Fireworks SFX dipercaya InJourney untuk menghadirkan pertunjukan visual dalam kolaborasi bersama Syah Creative.
Sajian yang ditampilkan meliputi daylight fireworks, pertunjukan piroteknik yang diselaraskan dengan musik atau pyromusical show, serta efek khusus untuk memeriahkan rangkaian acara.
Salah satu momen yang menarik perhatian penonton terjadi menjelang balapan utama. Setelah Agnez Mo menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kembang api merah meluncur ke langit Mandalika dan menghadirkan nuansa Merah Putih di tengah suasana kompetisi.
Pertunjukan tersebut menambah kemeriahan sekaligus menghadirkan sentuhan kebanggaan nasional di ajang balap internasional itu.
Sajian visual kembali mewarnai sesi podium pada Minggu sore. Rentetan kembang api merah mengiringi perayaan kemenangan para pembalap Aprilia yang mendominasi podium.
Sementara itu, di area festival, efek khusus dan pertunjukan piroteknik yang diselaraskan dengan musik Agnez Mo turut menghidupkan suasana hiburan bagi para pengunjung.
Agnez Mo hingga kembang api spektakuler dari Mulia Fireworks SFX meriahkan penutupan MotoGP Mandalika 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- UMKM di MotoGP Mandalika Raup Omzet Jutaan Rupiah, Gubernur NTB: Makmur dan Mendunia
- BNI Hadirkan Kemudahan Transaksi di MotoGP Mandalika 2026, Banyak Promo!
- Tim Medis MotoGP Mandalika Diapresiasi Dorna, Kesiapan dan Fasiltas Setara Eropa
- Agnez Mo Merasa Terhormat Bisa Tampil di GBK
- 3 Berita Artis Terheboh: Total Kerugian Dugaan Penipuan Ruben Diungkap, Yura Yunita Deg-degan
- Agnez Mo dan Anggun Tampil di Reacher Season 4, Pencak Silat Kembali Mendunia