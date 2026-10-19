Kembang Api Spektakuler Meriahkan Penutupan MotoGP Mandalika 2026

jpnn.com, MANDALIKA - Pertunjukan kembang api dan efek khusus menjadi salah satu daya tarik Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, pada 9–11 Oktober 2026.

Gelaran MotoGP tersebut mencatat lebih dari 157.000 penonton selama tiga hari, sekaligus memecahkan rekor jumlah kehadiran dari penyelenggaraan sebelumnya.

PT Mulia Fireworks Indonesia melalui Mulia Fireworks SFX dipercaya InJourney untuk menghadirkan pertunjukan visual dalam kolaborasi bersama Syah Creative.

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Sajian yang ditampilkan meliputi daylight fireworks, pertunjukan piroteknik yang diselaraskan dengan musik atau pyromusical show, serta efek khusus untuk memeriahkan rangkaian acara.

Salah satu momen yang menarik perhatian penonton terjadi menjelang balapan utama. Setelah Agnez Mo menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kembang api merah meluncur ke langit Mandalika dan menghadirkan nuansa Merah Putih di tengah suasana kompetisi.

Pertunjukan tersebut menambah kemeriahan sekaligus menghadirkan sentuhan kebanggaan nasional di ajang balap internasional itu.

Sajian visual kembali mewarnai sesi podium pada Minggu sore. Rentetan kembang api merah mengiringi perayaan kemenangan para pembalap Aprilia yang mendominasi podium.

Sementara itu, di area festival, efek khusus dan pertunjukan piroteknik yang diselaraskan dengan musik Agnez Mo turut menghidupkan suasana hiburan bagi para pengunjung.