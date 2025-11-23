Kembangkan Bioenergi yang Berkelanjutan, BJA Group Tanam Pohon Gamal ke-20 Juta

jpnn.com, GORONTALO - BJA Group, yang terdiri dari PT Biomasa Jaya Abadi (BJA), PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), dan PT Inti Global Laksana (IGL), menanam pohon gamal ke-20 juta.

Pencapaian ini tidak hanya menjadi simbol komitmen perusahaan terhadap ekonomi hijau masa depan, tetapi juga bukti nyata peran sektor biomassa dalam mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

Aksi penanaman pohon gamal ke-20 juta ini digelar di area penanaman milik BTL yang berlokasi Blok I-10 di Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, pada Jumat (21/11).

BTL pertama kali menanam gamal pada Mei 2022. Hingga saat ini total pohon gamal yang telah BTL tanam mencapai sekitar 20.400.000 pohon di area seluas sekitar 4.080 hektare.

Tanaman gamal yang pertama kali BTL tanam saat ini telah mencapai tinggi sekitar 8 meter dengan diameter batang sekitar 8 cm.

Tanaman tersebut akan dipanen pada saat berumur 4-5 tahun dengan ukuran diameter batang sekitar 10-15 cm dan tinggi 10-12 meter. Seluruh tanaman yang BTL tanam merupakan hasil pembibitan sendiri.

Direktur Biomasa Jaya Abadi (BJA) Group Zunaidi menegaskan kegiatan penanaman gamal ke-20 juta pohon ini merupakan simbol komitmen BJA Group untuk mengembangkan bioenergi yang berkelanjutan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan Gorontalo.

“Setiap pohon gamal yang kami tanam bukan sekadar tanaman energi, tetapi representasi dari komitmen kami untuk menghijaukan masa depan dan membangun sumber energi terbarukan dari bahan baku yang lestari. Melalui penanaman gamal ke20-juta pohon ini, kami menanam harapan bagi keberlanjutan energi dan salah satu sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Pohuwato,” ujar Zunaidi.