jpnn.com - Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Dr. Rosyid Althaf menorehkan prestasi dalam Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026.

Pria yang sebelumnya menjabat Sekretaris BPSDM dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal itu meraih penghargaan Peringkat II Prestasi Istimewa PKN I LAN 2026 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur URI Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto, didampingi Kepala LAN RI Dr. Muhammad Taufik, pada Jumat (20/11/2026), di Aula Gedung Pusat LAN, Veteran, Jakarta.

Penghargaan tersebut bentuk apresiasi atas kapasitas kepemimpinan strategis, kompetensi manajerial, inovasi, serta kemampuan merumuskan dan mengimplementasikan gagasan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Keberhasilan Rosyid Althaf menjadi salah satu peserta terbaik tidak terlepas dari komitmennya dalam mengembangkan inovasi kebijakan yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selama mengikuti PKN Tingkat I, Rosyid Althaf aktif mengembangkan berbagai gagasan strategis, khususnya dalam mendorong transformasi pembangunan desa. Salah satu gagasan yang menjadi perhatian adalah pengembangan Model Kuantum Desa, yaitu pendekatan pendampingan masyarakat berbasis kolaborasi, inovasi, penguatan kapasitas, dan percepatan kemandirian desa.

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Selain itu, Rosyid juga terlibat dalam penguatan gagasan reformasi koperasi melalui pendekatan terpadu, dari orientasi kuantitas menuju kualitas, sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rosyid Althaf, penghargaan ini bukan semata-mata pencapaian pribadi, melainkan juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara.