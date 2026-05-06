Kembangkan Layanan Perbankan Syariah, BSN-REI Berkolaborasi

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - PT Bank Syariah Nasional (BSN) bersama Realestat Indonesia (REI) berkolaborasi mengembangkan layanan perbankan syariah serta memperkuat ekosistem hunian yang terintegrasi dan berkelanjutan di Indonesia.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) ini dilakukan di Bandar Lampung, pada Selasa (5/5), bertepatan dengan momentum HUT REI ke-54.

Direktur Utama Bank Syariah Nasional (BSN), Alex Sofjan Noor mengatakan sinergi tersebut bertujuan mendukung optimalisasi pembiayaan perumahan berbasis syariah melalui penyediaan produk perbankan yang inovatif, transparan, dan sesuai prinsip syariah.

"Komitmen BSN untuk menjadikan sektor properti sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi syariah nasional, sejalan dengan peran REI dalam mendorong pengembang menghadirkan hunian berkualitas bagi masyarakat," kata Alex.

Adapun ruang lingkup kerja sama mencakup pengembangan produk pembiayaan perumahan, program edukasi dan sosialisasi bagi pengembang serta masyarakat, serta dukungan terhadap proyek hunian yang terintegrasi dengan sistem keuangan syariah.

Sinergi ini diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah dan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Sebagai bagian dari BTN Group, BSN menargetkan penyaluran KPR Subsidi sebanyak 73.700 unit pada 2026, naik 34,8% dari realisasi tahun sebelumnya.

Untuk segmen KPR komersial, Alex menjelaskan BSN menawarkan margin kompetitif mulai 2,65% fixed 3 tahun serta produk inovatif BSN Golden Deal yang mengintegrasikan kepemilikan rumah dengan investasi emas.