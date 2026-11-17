jpnn.com - PT Bakrie Swasakti Utama (BSU), anak usaha PT Bakrieland Development Tbk, terus memperkuat ekspansi bisnis properti di Yogyakarta.

Terbaru, mereka menggandeng empat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk mendukung pengembangan proyek hunian premium Nirwana Villas Malioboro.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan akad kredit bersama PT BPR Jatim (Perseroda), PT BPR Kulon Progo Perseroda, PT BPR Delta Artha Perseroda, dan PT BPR Palembang di Hotel Aston Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (16/11).

Presiden Direktur PT Bakrie Swasakti Utama Resza Adikreshna mengatakan kerja sama pembiayaan sindikasi tersebut menjadi bagian dari langkah strategis perusahaan dalam memperkuat pengembangan bisnis properti.

"Kami menyambut baik terjalinnya kerja sama pembiayaan sindikasi ini antara PT BSU dengan Bank BPR," ujar Resza dalam keterangannya dikutip Selasa (17/11).

Menurut dia, dukungan pembiayaan dari empat BPR tersebut akan dioptimalkan untuk mempercepat pengembangan Nirwana Villas Malioboro.

"Kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak dan menjadi landasan bagi peluang kerja sama yang lebih luas di masa mendatang," katanya.

Resza menjelaskan proyek Nirwana Villas Malioboro juga menjadi salah satu strategi perusahaan untuk memperkuat eksistensi sekaligus memperluas penetrasi pasar properti di Yogyakarta.