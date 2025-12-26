Kemdiktisaintek Bakal Merekrut 47 Ribu Dosen CPNS, PNS Pensiun Dikaryakan di PTS

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bakal merekrut 47 ribu dosen CPNS.

Kemdiktisaintek juga tengah mendesain aturan agar dosen PNS yang masuk batas usia pensiun (BUP) dikaryakan di perguruan tinggi swasta (PTS).

Menteri Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliaro mengungkapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah meminta agar Kemdiktisaintek menyusun kebutuhan dosen PNS selama lima tahun ke depan. Kebutuhan akan dosen PNS.

Tercatat sebanyak 47 ribu dosen PNS yang dibutuhkan mulai dari 2026 hingga 2030. Pendidikannya dimulai dari S2 hingga S3.

"Sesuai arah kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto rekrutmen ASN hanya fokus pada PNS selama lima tahun ke depan," kata Mendiktisaintek Brian menjawab JPNN, Jumat (26/12).

Dia menegaskan, dosen memang tidak cocok diangkat PPPK. Itu karena dosen memiliki tanggung jawab melakukan penelitian, selain mengajar.

Dosen juga harus memiliki jenjang karier dan itu hanya ada di PNS. PPPK tidak mengenal sistem karier.

Lebih lanjut dikatakan, Kemdiktisaintek juga tengah menggodok aturan untuk mengkaryakan dosen PNS yang pensiun.