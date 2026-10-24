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Kemdiktisaintek Beri Kabar Gembira untuk Mahasiswa Kedokteran dan PPDS

Kemdiktisaintek Beri Kabar Gembira untuk Mahasiswa Kedokteran dan PPDS
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Mahasiswa kedokteran. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memperkuat langkah strategis untuk mempercepat pemenuhan dan pemerataan tenaga medis di Indonesia.

Ada tiga inisiatif utama yang ditempuh, yaitu penyediaan 1.000 beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi spesialis, perluasan penempatan residen tingkat mandiri di fasilitas pelayanan kesehatan prioritas, serta akselerasi pengembangan pendidikan kedokteran gigi di berbagai wilayah Indonesia.

Ketiga inisiatif tersebut merupakan kelanjutan Program Akselerasi Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, sekaligus bagian dari implementasi Diktisaintek Berdampak dan dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan.

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“Penambahan program studi harus diikuti dengan pemerataan tenaga medis dan peningkatan pelayanan kesehatan di daerah. Karena itu, program akselerasi ini perlu dilanjutkan dan diperkuat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan pendidikan dokter spesialis,” ujar Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, Sabtu (24/10).

Sejak diluncurkan pada 22 Juli 2025, program akselerasi pendidikan kedokteran telah menunjukkan kemajuan signifikan.

Pemerintah berhasil melampaui target pembukaan 148 program studi baru pendidikan dokter spesialis dan subspesialis (PPDS), dengan penambahan 185 program studi.

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Dengan demikian, jumlah program studi PPDS meningkat dari 366 menjadi 551.

Perluasan kapasitas tersebut turut mendorong peningkatan jumlah peserta didik PPDS, menjadi sekitar 24 ribu orang pada 2026.

Kemdiktisaintek beri kabar gembira untuk Mahasiswa Kedokteran dan pendidikan dokter spesialis dan subspesialis atau PPDS

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