Kemdiktisaintek & Komisi X Bahas Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) bersama Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses di Kantor Bupati Gianyar pada 9 Oktober 2026. Pertemuan ini menjadi ruang dialog untuk memperoleh masukan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sekaligus mengidentifikasi tantangan dalam peningkatan mutu dan pemerataan akses pendidikan tinggi.

Dalam lingkup pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, keterlibatan Kemdiktisaintek dalam kunjungan kerja ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah.

Masukan dari pemangku kepentingan diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses, serta penguatan ekosistem riset.

Salah satu isu yang menjadi perhatian Kemdiktisaintek adalah perluasan akses dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi melalui program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Staf Ahli Bidang Regulasi Kemdiktisaintek Nur Syarifah menyampaikan bahwa perluasan akses KIP Kuliah perlu terus didorong agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi.

Menurut Nur Syarifah, perhatian terhadap akses pendidikan juga perlu mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi mahasiswa selama menjalani pendidikan.

Mahasiswa yang pada awal masa studi masih tergolong mampu dapat mengalami perubahan kondisi akibat situasi tertentu, seperti bencana, sehingga membutuhkan dukungan agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

“Artinya, bisa saja seseorang dikategorikan mampu, namun pada suatu hal tertentu terjadi kondisi seperti bencana dan sebagainya. Itu juga menjadi perhatian untuk KIP,” ujar Nur Syarifah.

Dalam konteks tersebut, Kemdiktisaintek juga mendorong pemerintah daerah untuk turut mengambil peran dalam memperluas akses pendidikan melalui dukungan program KIP daerah.