Kemdiktisaintek & LLDikti Wilayah III Dorong Perguruan Tinggi Konsisten Meningkatkan Mutu

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan pentingnya transformasi yang tidak hanya menyentuh aspek internal, tetapi juga menghadirkan manfaat konkret bagi mahasiswa, dunia usaha, dan masyarakat.

Transformasi ini makin mendesak mengingat tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi daerah.

Di DKI Jakarta, misalnya, meski memiliki daya saing kota global, persoalan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan akses pendidikan tinggi masih mencuat sebagai isu utama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, angka kemiskinan di Jakarta berada pada 4,28% atau setara 464,87 ribu jiwa. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Agustus 2025 mencapai 6,05%, lebih tinggi dari rata-rata nasional 4,85%.

Dalam waktu yang sama, Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi DKI Jakarta mencapai 41,78%, melampaui nasional yang berada di titik 32,00%. Angka ini menunjukkan potensi yang besar, tetapi sekaligus mengingatkan adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau akses pendidikan tinggi.

Menjawab dinamika tersebut, menurut Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan, kampus perlu melakukan perubahan cara pandang yang lebih progresif dalam mendorong transformasi pendidikan tinggi.

Transformasi pada hakikatnya merupakan merubahan paradigma dari konvensional menjadi fungsional.

Pendidikan tinggi tradisional berfokus pada pelaksanaan Tri Dharma sebagai tujuan akhir. Sementara, pendidikan tinggi modern mengintegrasikan seluruh elemen dalam ekosistem yang saling mendukung untuk menghasilkan dampak nyata bagi pembangunan sosial-ekonomi. Tri Dharma bukan lagi tujuan akhir, melainkan instrumen untuk menciptakan solusi bagi tantangan masyarakat. Itulah paradigma fungsional yang dimaksud.