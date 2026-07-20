Kemdiktisaintek Luncurkan Program Aksara Mahasiswa 2026, Ada Dua Skema

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluncurkan Mahasiswa Berdampak: Program Aksi Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (Aksara Mahasiswa) Tahun Anggaran 2026 pada Senin (20/7).

Program Aksara Mahasiswa menjadi wadah kolaborasi antara mahasiswa, dosen, perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat dalam menghadirkan solusi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Solusi yang dikembangkan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan

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Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan bahwa pendidikan tinggi perlu makin dekat dengan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, ilmu pengetahuan akan makin bermakna ketika mampu membantu menyelesaikan persoalan nyata, meningkatkan kualitas hidup, membuka peluang ekonomi, menjaga lingkungan, serta menumbuhkan harapan di tengah masyarakat.

Mahasiswa juga diharapkan memiliki kepedulian sosial dan keberanian untuk mengambil peran dalam mendorong perubahan.

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“Perubahan mulai tumbuh ketika mahasiswa bersedia hadir, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu bekerja bersama masyarakat. Itulah semangat yang ingin kita kuatkan melalui Diktisaintek Berdampak dan Program Mahasiswa Berdampak,” ujar Menteri Brian.

Program Aksara Mahasiswa merupakan penguatan dari program pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.