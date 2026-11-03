Kemdiktisaintek minta peserta seleksi mutasi guru PNS SMA Unggul Garuda jangan percaya calo

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) resmi mengeluarkan hasil verifikasi administrasi seleksi mutasi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda Baru.

Pengumuman penting tersebut ditandatangani langsung secara elektronik oleh Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani di Jakarta pada 29 Oktober 2026.

Melalui pengumuman tersebut, para pelamar kini sudah bisa mengecek status kelulusan berkas masing-masing, baik yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) maupun Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

"Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) administrasi berhak untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi," bunyi keterangan resmi pengumuman tersebut.

Adapun pelaksanaan Seleksi Kompetensi bagi peserta yang lolos administrasi nantinya akan digelar secara dalam jaringan (daring/online) melalui platform Zoom Meeting. Mengenai rincian jadwal dan tautan (link) pertemuan, panitia akan menginformasikannya lebih lanjut.

Dalam pengumuman ini, Dirjen Sains dan Teknologi Kemdiktisaintek Prof. Ahmad Najib Burhani juga memberikan beberapa penekanan penting yang wajib diperhatikan oleh seluruh pelamar.

Baca Juga: Siap Mutasi Guru untuk Pemerataan

Pertama, agar cermat membaca pengumuman, karena kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami setiap poin pengumuman sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.

Kedua, Seluruh tahapan seleksi mutasi Guru PNS ini sama sekali tidak dipungut biaya (gratis).