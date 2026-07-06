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Kemdiktisaintek Sebut Kunci Keberhasilan Sekolah Garuda Ada di Tangan Kepsek dan Guru

Kemdiktisaintek Sebut Kunci Keberhasilan Sekolah Garuda Ada di Tangan Kepsek dan Guru
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Sebanyak 54 pendidik dari empat SMA Unggul Garuda yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru mengikuti Workshop Pembekalan dan Persiapan Operasional SMA Unggul Garuda pada 29 Juni – 2 Juli 2026 besutan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Dua Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, masing-masing Fauzan dan Stella Christie serta Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib Burhani menyampaikan komitmen Kemdiktisaintek untuk memastikan SMA Unggul Garuda mampu mencetak generasi pemimpin masa depan Indonesia unggul, berkarakter, dan berwawasan global.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat workshop para kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru SMA Unggul Garuda.

Wamendiktisaintek Stella Christie menekankan bahwa SMA Unggul Garuda merupakan investasi jangka panjang negara untuk menyiapkan sumber daya manusia terbaik yang akan membawa Indonesia menjadi bangsa maju.

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"Sekolah Garuda adalah visi mulia Bapak Presiden. Kunci Sekolah Garuda adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru," kata Wamen Stella dalam keterangannya tertulisnya, Senin (6/7).

Dia memiliki harapan dan kepercayaan bahwa para pendidik yang telah melalui seleksi ketat ini akan melahirkan pemimpin unggul masa depan yang memiliki wawasan global dan kepekaan lokal.

Wamen Stella menambahkan keberhasilan SMA Unggul Garuda tidak hanya ditentukan oleh fasilitas dan kurikulum yang berkualitas, tetapi terutama oleh kualitas para pendidik yang menjadi teladan bagi para siswa.

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Oleh karena itu, pemerintah menempatkan proses seleksi tenaga pendidik sebagai salah satu tahapan paling penting dalam pembangunan sekolah tersebut.

Senada itu, Wamendiktisaintek Fauzan mengajak seluruh pendidik SMA Unggul Garuda untuk menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas.

Tiga pejabat Kemdiktisaintek menyampaikan kunci keberhasilan Sekolah Garuda ada di tangan Kepsek dan guru.

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