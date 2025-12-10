menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemdiktisaintek Ungkap 60 Perguruan Tinggi Terdampak Bencana Sumatra, Aceh Terbanyak

Kemdiktisaintek Ungkap 60 Perguruan Tinggi Terdampak Bencana Sumatra, Aceh Terbanyak

Kemdiktisaintek Ungkap 60 Perguruan Tinggi Terdampak Bencana Sumatra, Aceh Terbanyak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Puluhan perguruan tinggi dari berbagai provinsi telah mengirim tim medis dan relawan, bantuan logistik dan sembako, layanan trauma healing dan psikososial, penggalangan dana dan posko bantuan, fasilitas kesehatan dan ambulans. Foto Humas Kemdiktisaintek

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana hidrometeorologi, berupa banjir dan longsor sejak akhir November 2025.

Berdasarkan pembaruan data hingga 6 Desember 2025 sebanyak 60 perguruan tinggi terdampak bencana, yaitu:

1. Aceh: 31 perguruan tinggi (4 PTN, 27 PTS).

Baca Juga:

2. Sumbar: 15 perguruan tinggi (9 PTN, 6 PTS).

3. Sumut: 14 perguruan tinggi (1 PTN, 13 PTS).

Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan sebagian besar kegiatan belajar mengajar terhenti akibat akses kampus yang terputus, kerusakan bangunan, pemadaman listrik dan internet, serta kondisi sivitas akademika yang mengungsi atau terdampak secara langsung.

Baca Juga:

Kemdiktisaintek juga mencatat jumlah sivitas akademika yang terdampak mencapai 21.911 orang, terdiri 1.179 dosen PTN dan 151 PTS, 1.534 tenaga pendidik PTN dan 233 tenaga pendidik PTS, 14.359 mahasiswa PTN dan 1.875 mahasiswa PTS.

"Pendataan detail per provinsi menunjukkan Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar, disusul Sumbar dan Sumut," kata Menteri Brian, Selasa (10/12).

Kemdiktisaintek mengungkapkan 60 perguruan tinggi terdampak bencana Sumatra, Provinsi Aceh terbanyak

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI