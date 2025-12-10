Kemdiktisaintek Ungkap 60 Perguruan Tinggi Terdampak Bencana Sumatra, Aceh Terbanyak

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyampaikan perkembangan terkini mengenai kondisi perguruan tinggi di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), Sumatera Utara (Sumut) yang terdampak bencana hidrometeorologi, berupa banjir dan longsor sejak akhir November 2025.

Berdasarkan pembaruan data hingga 6 Desember 2025 sebanyak 60 perguruan tinggi terdampak bencana, yaitu:

1. Aceh: 31 perguruan tinggi (4 PTN, 27 PTS).

2. Sumbar: 15 perguruan tinggi (9 PTN, 6 PTS).

3. Sumut: 14 perguruan tinggi (1 PTN, 13 PTS).

Menteri Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan sebagian besar kegiatan belajar mengajar terhenti akibat akses kampus yang terputus, kerusakan bangunan, pemadaman listrik dan internet, serta kondisi sivitas akademika yang mengungsi atau terdampak secara langsung.

Kemdiktisaintek juga mencatat jumlah sivitas akademika yang terdampak mencapai 21.911 orang, terdiri 1.179 dosen PTN dan 151 PTS, 1.534 tenaga pendidik PTN dan 233 tenaga pendidik PTS, 14.359 mahasiswa PTN dan 1.875 mahasiswa PTS.

"Pendataan detail per provinsi menunjukkan Aceh sebagai wilayah dengan dampak terbesar, disusul Sumbar dan Sumut," kata Menteri Brian, Selasa (10/12).