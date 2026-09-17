menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemenag Buka Opsi Dana Infak untuk Menangani Karhutla

Kemenag Buka Opsi Dana Infak untuk Menangani Karhutla

Kemenag Buka Opsi Dana Infak untuk Menangani Karhutla
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Agama (Kemenag) membuka kemungkinan penanganan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) menggunakan dana yang terkumpul dari infak.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Binmas) Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan dana infak yang terkumpul bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan masyarakat.

"Kalau zakat itu siapa yang menerima, itu sudah diatur di dalam agama. Kalau infak dan sedekah sangat mungkin digunakan untuk berbagai macam kebutuhan publik, termasuk juga saya kira penanganan karhutla,” kata Abu di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Kamis (17/9).

Baca Juga:

Di sisi lain, Kemenag juga mempunyai program prioritas dalam menjaga kelestarian alam melalui wakaf.

Abu menyebut telah merambah pada sektor penghijauan atau penanaman pohon pada hutan kritis.

"Kami punya istilah juga wakaf hutan. Bagian dari upaya kami untuk menjaga agar alam berkembang, terus sustainable (berkelanjutan, red) melalui skema wakaf ini,” katanya.

Baca Juga:

Abu menyinggung persoalan alam merupakan tanggung jawab bersama.

Menurutnya, wakaf menjadi salah satu instrumen penting dalam merawat dan menjaga agar alam tetap lestari

Penanganan kebakaran lahan dan hutan (karhutla) menggunakan dana yang terkumpul dari infak dan sedekah menjadi opsi dari Kemenag.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI