Kemenag dan UIN Jakarta Himpun Rp 2,8 Miliar Donasi Aksi Peduli Sumatra

jpnn.com - JAKARTA - Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama bersama Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menghimpun Rp 2,8 miliar donasi dalam Aksi Peduli Sumatra di kampus UIN Jakarta, Jumat (12/12).

Aksi kemanusiaan itu turut menampilkan Wali Band -member alumni UIN.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyampaikan apresiasi atas solidaritas warga kampus, para tokoh lintas agama, mitra, serta masyarakat luas yang menunjukkan kepedulian tinggi untuk membantu warga terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dia mengungkapkan, aksi kemanusiaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi cerminan nyata semangat kebangsaan yang harus dirawat secara berkelanjutan.

Menag meluruskan pemahaman publik mengenai bencana alam yang kerap disalahartikan sebagai hukuman.

Dia menjelaskan, Al-Qur’an membedakan antara azab, musibah, dan bala’. Azab, ujarnya, tidak mungkin menimpa orang beriman, sedangkan musibah dapat menimpa siapa pun sebagai bagian dari dinamika kehidupan.

“Apa yang terjadi di Sumatra adalah musibah, bukan azab. Ini ujian bagi para korban untuk bersabar, dan ujian bagi semua: apakah siap berbagi untuk meringankan beban mereka,” tutur Menag.

Menag mengingatkan bahwa solidaritas tidak harus menunggu seseorang berada dalam kondisi berlebih. Setiap individu, katanya, tetap dapat berkontribusi sesuai kemampuan. Bantuan sekecil apa pun bernilai besar jika diberikan dengan ketulusan.