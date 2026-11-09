Kemenag Dobrak Sekat Keilmuan Lewat Road to AICIS+ 2026 Perdana di UNJ

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menorehkan sejarah baru dalam diskursus akademik keislaman dan sains di Indonesia.

Untuk pertama kalinya, perhelatan The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+ 2026) membuka rangkaian roadshow di luar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI).

Lompatan bersejarah ini ditandai dengan penyelenggaraan Diskusi Publik bertajuk Trajectory of Indonesian Islamic Studies: From Academic Discourse to Sustainable Life yang digelar di Gedung Hasyim Asy'ari, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Senin (9/11).

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Prof. H. Amien Suyitno.dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa kolaborasi lintas disiplin kini menjadi sebuah keharusan mutlak.

Pemilihan UNJ sebagai lokasi perdana roadshow di institusi pendidikan tinggi multidisiplin merupakan bentuk penghormatan atas rekam jejak kampus tersebut sebagai kiblat pendidikan keguruan nasional.

"Ini momentum pertama kali AICIS mengadakan roadshow pra-AICIS di kampus-kampus di bawah naungan Kemendiktisaintek, dan sejarah ini dimulai lewat UNJ," tegas Prof. Amien.

Ia menganalogikan kedekatan historis Kemenag dan UNJ layaknya al-mamater atau ibu susuan, mengingat besarnya kontribusi kampus tersebut dalam melahirkan para akademisi dan pejabat di lingkungan Kemenag.

Melalui transformasi menjadi AICIS Plus, konferensi ini tidak lagi eksklusif mengkaji diskursus keislaman, melainkan mengintegrasikannya secara komprehensif dengan Science, Social, and Society.