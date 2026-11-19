jpnn.com - Kementerian Agama (Kemenag) terus mendorong hasil riset perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) agar tidak hanya berakhir sebagai publikasi ilmiah, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat dan dunia industri.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Special Session: Hilirisasi dan Kemitraan dalam rangkaian The 25th Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+) 2026 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Rabu (18/11).

Dalam forum yang digelar Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) melalui Subdirektorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Litapdimas) itu, sebanyak sepuluh inovasi karya peneliti PTKI dari berbagai daerah dipresentasikan sekaligus diuji potensi hilirisasi dan kelayakan bisnisnya.

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Beragam inovasi ditampilkan, mulai dari alat deteksi halal portabel berbasis biomolekuler dan sensor elektronik, spektrometer berbiaya rendah, drone pemantau kebakaran lahan gambut berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga prototipe farmasi halal.

Kasubdit Litapdimas Diktis Kemenag Nur Kafid, mengatakan kehadiran klaster hilirisasi dan Innovation Expo dalam AICIS+ 2026 menunjukkan perubahan penting dalam ekosistem riset PTKI. Menurut dia, perguruan tinggi keagamaan kini tidak hanya berkutat pada kajian keislaman konvensional, tetapi juga makin aktif menghasilkan inovasi sains dan teknologi yang menjawab kebutuhan masyarakat.

"Saat ini Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam melalui Subdit Litapdimas sedang menyiapkan pedoman penguatan program hilirisasi secara nasional," ujar Nur Kafid.

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Dia menegaskan riset dosen harus memiliki orientasi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kewajiban akademik dan administratif.

"Harapannya, orientasi riset dan pengabdian kepada masyarakat para dosen bukan lagi sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan dan bermanfaat bagi masyarakat secara umum," tegasnya.