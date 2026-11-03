Kemenag Dorong Penguatan Hukum dan Profesionalisme SDM Amil dalam Perubahan UU Zakat

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan sumber daya manusia (SDM) amil zakat menjadi salah satu agenda strategis dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Profesionalitas amil tidak hanya menentukan kualitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi penguatan tata kelola kelembagaan, akuntabilitas, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengelola zakat.

Dalam perspektif kelembagaan modern, amil zakat merupakan sumber daya strategis yang memiliki fungsi multidimensional.

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Amil tidak sekadar menjalankan tugas administratif penghimpunan dan penyaluran dana, melainkan juga mengemban tanggung jawab sosial, manajerial, pelayanan publik, serta pengelolaan dana umat yang menuntut kompetensi, integritas, dan profesionalitas tinggi. Oleh karena itu, pengaturan SDM amil perlu memperoleh perhatian substantif dalam agenda perubahan UU 23/2011.

Salah satu persoalan mendasar adalah kebutuhan merumuskan definisi amil secara lebih jelas dalam ketentuan umum undang-undang. Kejelasan definisi tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai kedudukan amil dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat, sekaligus menjadi dasar bagi pengaturan status hukum, hubungan kerja, kewenangan, serta hak dan kewajiban tenaga profesional yang bekerja pada BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Definisi amil perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan perspektif syariat Islam, perkembangan kelembagaan, dan kebutuhan profesionalisasi pengelolaan zakat.

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"Pengaturan SDM BAZNAS dan LAZ juga perlu dievaluasi secara komprehensif, terutama berkaitan dengan sistem kepegawaian, hubungan kerja, perlindungan tenaga profesional, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, " Kata Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad.

Kepastian hukum mengenai status dan hubungan kerja amil merupakan prasyarat penting untuk membangun sistem pengelolaan SDM yang berkelanjutan, meningkatkan motivasi kerja, serta menjamin profesionalitas dalam pelaksanaan tugas kelembagaan.