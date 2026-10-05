Kemenag: Jumlah Santri di Indonesia 4,6 Juta, Masih Terus Bertambah

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama mencatat hingga saat ini jumlah santri di Indonesia sebanyak 4,634 juta orang.

Pendataan para santri tersebut telah terverifikasi secara by name by address (BNBA).

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan angka tersebut merupakan hasil pendataan yang masih berlangsung, sehingga belum menggambarkan keseluruhan populasi santri nasional.

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Jumlah peserta didik tersebut berasal dari satuan pendidikan di pesantren, selain madrasah diniyah takmiliyah (MDT) dan lembaga pendidikan Al-Qur'an (LPQ).

"Data yang sedang dibangun adalah data BNBA. Jadi, prosesnya memang membutuhkan waktu karena setiap data santri harus diverifikasi berdasarkan identitas, alamat, dan status keaktifannya," ujar Basnag di Jakarta, Minggu (4/10).

Kemenag saat ini tengah melakukan verifikasi dan pemutakhiran data secara bertahap untuk memastikan setiap santri dan satuan pendidikan pesantren tercatat secara akurat, faktual, dan tidak mengalami duplikasi.

Verifikasi juga penting untuk memotret update data dan jumlah santri saat ini, sehingga bisa diketahui perkembangannya secara berkala.

Menurut Basnang, perubahan angka statistik santri yang muncul dalam berbagai publikasi perlu dipahami dalam konteks transformasi sistem pendataan yang sedang dilakukan Kemenag.