menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Kemenag Lakukan Verifikasi Lapangan Kota Wakaf di Maros

Kemenag Lakukan Verifikasi Lapangan Kota Wakaf di Maros

Kemenag Lakukan Verifikasi Lapangan Kota Wakaf di Maros
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kemenag lakukan verifikasi lapangan di Maros sebagai tahap akhir penilaian Kota Wakaf 2025. Foto: Kemenag

jpnn.com, MAROS - Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI), melaksanakan verifikasi lapangan program Kota Wakaf di Kabupaten Maros, Jumat (15/8).

Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh Bupati Maros Chaidir Syam dan Wakil Bupati A. Muetazim Mansyur sebagai bagian dari proses asesmen menuju penetapan Maros sebagai Kota Wakaf.

Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat Wakaf Kemenag RI, Muhibuddin, mengapresiasi dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Maros terhadap program tersebut.

Baca Juga:

Dia menyebut dukungan pemerintah daerah merupakan faktor fundamental dalam kriteria penetapan Kota Wakaf.

Muhibuddin juga menyoroti langkah progresif Pemkab Maros dalam mempercepat sertifikasi tanah wakaf melalui kerja sama dengan Kejaksaan Negeri dan BPN.

“Tujuan verifikasi lapangan ini adalah untuk merasakan langsung vibrasi dan semangat yang ada di Kabupaten Maros,” ujarnya.

Baca Juga:

Bupati Maros Chaidir Syam menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan program Kota Wakaf.

“Ini perjuangan kita bersama untuk menjadikan Maros sebagai Kota Wakaf. Kolaborasi seluruh pihak adalah kunci keberhasilan,” katanya.

Kemenag lakukan verifikasi lapangan di Maros sebagai tahap akhir penilaian Kota Wakaf 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI