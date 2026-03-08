menu
Kemenag Percepat Langkah UIN Saizu Menuju World Class University

Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno menyampaikan untuk mempercepat langkah menuju World Class University, Kemenag tengah menyiapkan program Fast Track. Foto Humas Kemenag

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) terus mematangkan strategi agar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mampu bersaing di level global.

Hal ini mengemuka dalam talkshow bertajuk “Ramadan Bersama Gen Z Lintas Negara” yang digelar di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto pada 7 sampai 8 Maret 2026 

"Internasionalisasi kampus kini menjadi prioritas utama Kemenag," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno, Minggu (8/3).

Untuk mempercepat langkah menuju World Class University, Kemenag tengah menyiapkan program Fast Track.

Program ini memungkinkan mahasiswa berprestasi menyelesaikan jenjang S1 dan S2 hanya dalam waktu lima tahun.

"Kami menyiapkan dukungan skema beasiswa khusus untuk program ini, baik bagi mahasiswa dalam negeri maupun internasional," ujarnya. 

Dia menambahkan, UIN Saizu Purwokerto dipilih sebagai tuan rumah karena konsistensinya dalam menarik minat mahasiswa asing.

Dijelaskan, acara ini menjadi wadah dialog antara mahasiswa lokal dan internasional mengenai masa depan pendidikan Islam yang inklusif dan mendunia.

Kemenag percepat status UIN Saizu Purwokerto menuju World Class University, sejumlah program fast track dilakukan.

