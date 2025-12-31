Kemenag Salurkan Bantuan Rp10,2 Miliar untuk Korban Banjir Sumatra Barat

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) RI menunjukkan gerak cepat dalam menangani dampak bencana alam di Sumatra Barat.

Melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag, Khairunas, bantuan total senilai Rp 10,225 miliar diserahkan langsung untuk membantu pemulihan masyarakat dan infrastruktur keagamaan yang terdampak banjir.

Penyerahan bantuan dilakukan di Padang, Selasa (30/12), kepada Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatra Barat dan UIN Imam Bonjol Padang.

Irjen Kemenag Khairunas menegaskan bahwa aksi ini merupakan instruksi langsung dari Menteri Agama Nasaruddin Umar.

Penyaluran bantuan ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dan solidaritas seluruh ASN Kemenag terhadap warga Sumatra Barat.

“Atas penugasan langsung Menteri Agama, saya hadir di Sumatera Barat untuk menyerahkan bantuan sekaligus memastikan negara hadir bagi ASN dan masyarakat terdampak,” ujar Khairunas, Rabu (31/12).

Dia juga menyampaikan duka mendalam dari Menteri Agama bagi para korban.

Menurutnya, bantuan ini adalah wujud empati dan ketulusan jajaran Kemenag untuk membantu pemulihan lembaga keagamaan dan ASN di wilayah terdampak.