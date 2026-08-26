Kemenag Sebut Hoaks Kabar Menag Nasaruddin Umar Mengundurkan Diri
jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar membantah kabar bahwa Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama.
Thobib memastikan bahwa kabar yang beredar tersebut adalah hoaks atau tidak benar adanya.
“Itu hoaks. Tidak benar Prof. Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama,” tegas Thobib dikutip dari web resmi Kemenag.go.id, pada Rabu (26/8).
Kabar pengunduran diri itu menyebar luas setelah ada pemberitaan di salah satu media online yang mengabarkan bahwa Menteri Agama mengundurkan diri.
Dalam berita itu disebutkan bahwa informasi yang beredar berasal dari sumber yang berada di dalam pemerintahan, namun tidak disebutkan namanya.
Disebutkan juga bahwa Nasaruddin sudah menyerahkan surat pengunduran diri ke pihak Istana.
“Pak Menag tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Sumber informasi yang dikutip tidak jelas,” kata dia. (dit/jpnn)
Thobib Al Asyhar membantah kabar bahwa Nasaruddin Umar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama.
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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