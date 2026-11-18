jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyiapkan tiga program khusus untuk meningkatkan kesejahteraan dan status kepegawaian guru madrasah dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional 2026.

Tiga program tersebut meliputi penyediaan lebih dari 61 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027, perluasan sertifikasi bagi 50 ribu guru, serta pemberian fasilitas BPJS Kesehatan gratis untuk lebih dari 100 ribu guru non-ASN.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno menuturkan formasi CPNS sebanyak 61 ribu lebih akan diperuntukkan bagi guru madrasah pada 2027.

Kesempatan tersebut tidak hanya terbuka bagi masyarakat umum, tetapi juga guru yang sudah berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan memenuhi persyaratan.

Guru PPPK yang memenuhi kriteria, termasuk ketentuan usia maksimal 35 tahun, juga berpeluang mengikuti seleksi CPNS.

Amien menegaskan, guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS tidak perlu khawatir kehilangan status kepegawaiannya apabila tidak lolos seleksi.

Mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan status sebagai PPPK.

"Alhamdulillah, dalam rangka Hari Guru Nasional yang diselenggarakan Kemenag 2026 ini, ada tiga kado spesial bagi guru di bawah Kemenag, khususnya di Direktorat Madrasah. Atas saran Presiden, para menteri sudah melakukan sinkronisasi data berkaitan dengan formasi guru pada 2027," ujar Amien.