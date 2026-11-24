jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kualifikasi akademik guru di lingkungan pesantren.

Salah satunya dengan mendorong pemanfaatan Dana Abadi Pesantren untuk membiayai studi lanjut jenjang S1 bagi guru Pendidikan Diniyah Formal (PDF) melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengungkapkan masih banyak guru diniyah formal yang memiliki pengalaman mengajar cukup lama, tetapi belum memenuhi kualifikasi akademik S1.

"Malah bisa nanti Dana Abadi Pesantren yang insyaallah sedikit demi sedikit akan kami implementasikan, bisa membiayai guru yang ikut RPL, atau guru alumni baru yang belum menyelesaikan S1, bisa diambilkan dari Dana Abadi Pesantren," kata Basnang saat konferensi pers di Pesantren Minhajurrosyidiin, Jakarta Timur, Selasa (24/11).

Basnang menekankan peningkatan status kelembagaan Ditjen Pesantren menjadi unit eselon I diharapkan membawa perubahan dalam aspek pembiayaan dan kesetaraan layanan pendidikan.

"Ini sedang kami ikhtiarkan agar Dana Abadi Pesantren benar-benar spesifik untuk pesantren," ujarnya.

Dia menegaskan pesantren tidak boleh mengalami diskriminasi dan harus mendapatkan perlakuan setara dengan satuan pendidikan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Selain pembiayaan studi lanjut, Kemenag tengah menyiapkan skema sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi guru diniyah formal jenjang Ula, Wustha, dan Ulya.