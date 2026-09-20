menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Kemenag Terbitkan Aturan Penggunaan Telepon Genggam di Madrasah

Kemenag Terbitkan Aturan Penggunaan Telepon Genggam di Madrasah

Kemenag Terbitkan Aturan Penggunaan Telepon Genggam di Madrasah
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembelajaran di madrasah. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama mengatur penggunaan gawai atau handphone di lingkungan sekolah keagamaan untuk murid dan guru.

Satuan pendidikan keagamaan binaan Kemenag mencakup madrasah, pesantren, pendidikan diniyah, sekolah teologi, pasraman, pesantian, widyalaya, dhammasekha, dan sejenisnya.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan tujua aturan itu untuk menciptakan ruang belajar yang lebih aman dan kondusif.

Baca Juga:

"Pengaturan tidak hanya berlaku bagi murid selama berada di satuan pendidikan keagaman, tetapi juga disertai panduan bagi orang tua untuk mendampingi penggunaan gawai dan internet oleh anak di rumah," ujar Kamarudin di Jakarta, Sabtu (19/9).

Kamaruddin menegaskan pembatasan dilakukan bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi.

Tetapi pemanfaatan teknologi digital tetap diperlukan dalam pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan sesuai kebutuhan.

Baca Juga:

“Handphone tetap dapat menjadi sarana pembelajaran, tetapi penggunaannya harus terarah dan proporsional,” ujar Kamaruddin.

Para siswa boleh menggunakan handphone jika ada instruksi langsung guru untuk kegiatan pembelajaran.

Kementerian Agama mengatur penggunaan gawai atau handphone di lingkungan sekolah keagamaan untuk murid dan guru.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI