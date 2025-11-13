Kemenag Tingkatkan Profesionalisme Pengelolaan Zakat Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional Training of Trainer (ToT) Penerapan Pedoman Teknis Evaluasi Program Pendayagunaan Zakat.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas Tim Zakat Wilayah (Katim Zawa) di seluruh Indonesia dalam menerapkan pedoman evaluasi lembaga zakat secara terukur, transparan, dan berkelanjutan.
Bimtek diikuti oleh 55 peserta yang terdiri atas Katim Penyelenggara Zakat dan Wakaf dari 34 provinsi serta unsur internal Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf.
Selama tiga hari pelatihan luring, para Ketua Tim Zakat Kanwil Kemenag dilatih agar mampu menjalankan peran sebagai penanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan program pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.
Selain pelatihan tatap muka, kegiatan ini juga dilanjutkan dengan pelatihan daring yang diselenggarakan oleh Kanwil Kemenag di masing-masing provinsi.
Dalam pelatihan daring, Katim Zakat bertindak sebagai narasumber, sementara Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kabupaten/Kota menjadi peserta.
Hasil pelatihan akan digunakan untuk memperkuat kemampuan penggalian data dan pelaporan hasil evaluasi program pendayagunaan zakat kepada Katim Kanwil Kemenag RI.
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Dr. Waryono Abdul Ghafur, M.Ag. menegaskan pentingnya pemahaman regulasi bagi seluruh peserta Bimtek.
Kemenag menggelar Bimtek Nasional ToT untuk perkuat kapasitas Katim Zakat dalam evaluasi program zakat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pengumuman Buat Guru Madrasah & Pendidikan Agama: Cair, Naik
- Seusai Diperiksa KPK, Subhan Cholid Pilih Bungkam
- 101.786 Guru Madrasah & Pendidikan Agama di Sekolah Lulus PPG
- Oh Ternyata, Kemenag dan Kementerian Haji Saling Berbagi Gedung
- Kemenag Perkuat Tata Kelola Zakat Profesional Lewat PMA Nomor 10 Tahun 2025
- Sertifikasi Online Dorong Pemerataan Kualitas Amil Zakat di Indonesia