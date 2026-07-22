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Kemenag Usulkan Ponpes Ikut SMK Go Global, PBNU: Santri Bisa Berkarier di Luar Negeri

Kemenag Usulkan Ponpes Ikut SMK Go Global, PBNU: Santri Bisa Berkarier di Luar Negeri
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Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said. Foto: dok Kemenag

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan 524 pesantren untuk masuk dalam program SMK Go Global.

Langkah ini diarahkan untuk memperluas kesempatan santri mengembangkan keterampilan dan membuka peluang bekerja di luar negeri.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan, sekolah menengah kejuruan (SMK) yang berada di bawah naungan pesantren memiliki potensi untuk mempersiapkan santri menghadapi kebutuhan dunia kerja, termasuk di tingkat internasional.

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“Kami sudah mengusulkan 524 pesantren untuk masuk ke SMK Go Global,” kata Basnang saat diwawancarai.

Menurut dia, SMK yang berada di lingkungan pesantren memiliki peluang untuk dikembangkan agar lulusannya dapat menjangkau dunia kerja yang lebih luas.

Salah satunya dengan mempersiapkan santri yang memiliki minat dan kemampuan untuk bekerja di luar negeri.

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“SMK yang ada di bawah pesantren itu potensial untuk kita kembangkan, biar mereka bisa bekerja di luar negeri,” ujarnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Irfan Asy’ari Sudirman Wahid atau Ipang Wahid mengatakan, penguatan pendidikan vokasi perlu berjalan seiring dengan pengembangan kapasitas spiritual dan intelektual santri.

Kesempatan bekerja di luar negeri juga dapat membuka ruang bagi santri untuk memperluas pengalaman dan mengembangkan keahlian.

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