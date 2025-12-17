menu
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kemenangan Berubah Petaka, Timnas Malaysia Terancam Terpeleset di Ranking FIFA

Kemenangan Berubah Petaka, Timnas Malaysia Terancam Terpeleset di Ranking FIFA

Kemenangan Berubah Petaka, Timnas Malaysia Terancam Terpeleset di Ranking FIFA
Skuad Timnas Malaysia. Foto: aseanutdfc

jpnn.com - Ranking Timnas Malaysia berada di ujung tanduk setelah FIFA menjatuhkan sanksi kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

FAM mengonfirmasi bahwa FIFA menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 19 Kode Disiplin FIFA edisi 2025.

Hukuman tersebut berkaitan dengan penggunaan pemain yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam sejumlah pertandingan internasional resmi.

Sanksi FIFA Mengancam Posisi Timnas Malaysia

Keputusan itu diumumkan pada Rabu (17/12/2025), sekaligus memastikan tiga pertandingan internasional yang sebelumnya dijalani Malaysia harus dinyatakan kalah dengan skor 0-3.

Tiga laga yang terkena dampak sanksi tersebut masing-masing berlangsung pada kalender FIFA Matchday, yakni saat Malaysia menghadapi Cape Verde pada 29 Mei, Singapura (4 September), serta Palestina (8 September).

Pada pertandingan tersebut, Malaysia mampu membukukan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Tiga Laga Internasional Dianulir FIFA

Pembatalan hasil itu berpotensi memukul posisi Malaysia dalam daftar ranking FIFA

Padahal, raihan poin dari tiga laga itu berkontribusi besar terhadap tren kenaikan peringkat Harimau Malaya dalam setahun terakhir.

