Kemenangan Besar Persebaya Bisa Jadi Bahaya Buat Persib

jpnn.com - GIANYAR - Persebaya Surabaya memetik kemenangan besar dari Arema FC pada pekan ke-30 Super League di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Selasa (28/4) sore.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, yang bertindak sebagai tamu, menang 4-0.

Kemenangan itu membuat Persebaya berhak menduduki anak tangga ke-4 klasemen, menyalip Malut United dan Bhayangkara FC.

Persebaya pun otomatis memicu Malut United dan Bhayangkara FC untuk memenangi laga di pekan ke-30.

Malut United malam ini sedang berhadapan dengan PSBS Biak, sedangkan Bhayangkara FC akan menjamu Persib Bandung, Kamis (30/4).

Jika ingin kembali menggusur Persebaya, Malut United dan Bhayangkara FC harus memetik kemenangan dari PSBS dan Persib.

Terkait kemenangan timnya dari Arema FC, playmaker Persebaya Francisco Rivera mengatakan mempersembahkan tiga poin itu juga untuk suporter tim.

Rivera mencetak dua gol dalam laga tadi dan dinobatkan sebagai Player of The Match.