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Kemenangan Dewa United dari Persija Menjadi Bukti Sahih

Kemenangan Dewa United dari Persija Menjadi Bukti Sahih
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Gelandang Dewa United Banten FC Ivar Jenner. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SERANG - Gelandang Dewa United Banten FC Ivar Jenner mengatakan kemenangan dari Persija Jakarta pada pekan ke-8 Super League menjadi bukti sahih kemampuan timnya bangkit dari kekalahan telak di pekan sebelumnya.

Dewa United menang 2-1 dari Persija pada laga di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10) malam setelah pada pekan sebelumnya kalah 0-4 dari Arema FC.

Kemenangan dari Persija harus dilalui Dewa United dengan cara comeback alias tertinggal lebih dahulu.

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Menurut Jenner mengalahkan Persija juga bukti kebersamaan tim yang baik.

"Ini (vs Persija) adalah pertandingan yang sulit. Persija tim yang sangat bagus, tetapi kami bermain dengan rencana permainan yang matang. Kami menerapkan taktik yang sedikit berbeda dengan menggunakan skema lima bek di lini belakang," kata Jenner.

Pemain Timnas Indonesia itu menilai skema yang diterapkan berjalan cukup efektif di lapangan, terutama dalam membuka alur serangan dan menciptakan bahaya di area pertahanan lawan.

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"Kami tampil sangat baik, khususnya di babak pertama. Banyak peluang. Namun, seperti yang disampaikan coach, final pass kami terkadang kurang maksimal," tuturnya.

Dia menekankan bahwa hasil positif atas Persija memiliki arti yang sangat krusial bagi mentalitas seluruh anggota tim setelah sempat menelan kekalahan dari Arema FC pada pekan sebelumnya.

Keberhasilan Dewa United mengalahkan tim seperti Persija Jakarta menjadi bukti sahih.

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