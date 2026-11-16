Kemenangan Dramatis Persebaya Menyimpan Kabar Baik, Bernardo Tavares Semringah

jpnn.com - Persebaya Surabaya tidak hanya membawa pulang kemenangan saat menghadapi Western Australia Football Team.

Laga uji coba di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (15/11/2026), juga menjadi kesempatan bagi sejumlah pemain untuk membuktikan kemampuan di hadapan Bernardo Tavares.

Sempat berada dalam posisi tertinggal, Green Force menutup pertandingan dengan kemenangan 4-3.

Risto Mitrevski, Alfan Suaib, Alex Martins, dan Gledson Paixao menjadi pencetak gol yang memastikan keunggulan Persebaya.

Di balik hasil tersebut, Tavares mendapat gambaran mengenai kesiapan para pemain yang selama ini minim jam terbang.

Kesempatan Bermain Jadi Ajang Pembuktian

Tavares memanfaatkan pertandingan persahabatan tersebut untuk menguji sejumlah pemain. Alfan Suaib, Yusuf Meilana, Paulinus Kapli, dan Lutfi Masrohan termasuk yang memperoleh kesempatan tampil.

Matheus Lagoa juga kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah sebelumnya menjalani pemulihan cedera.

Pelatih asal Portugal itu turut menurunkan beberapa pemain lain yang baru kembali fit 100 persen.