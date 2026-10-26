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Kemenangan Persib Kali Ini Sangat Emosional, Mungkin Anda Sudah Tahu Penyebabnya

Kemenangan Persib Kali Ini Sangat Emosional, Mungkin Anda Sudah Tahu Penyebabnya
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Pemain Persib Bandung merayakan gol yang bersarang di gawang Garudayaksa FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BOGOR - Persib Bandung secara dramatis memenangi laga melawan Garudayaksa FC pada pekan ke-7 Super League di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10) malam.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan kemenangan kali ini terasa sangat emosional.

Kenapa, Coach? Apakah lantaran Garudayaksa FC tim yang terkait erat dengan Presiden Prabowo?

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Tolic menjelaskan bahwa laga melawan Garudayaksa FC berjalan sarat emosi mengingat timnya harus mengarungi rentetan jadwal padat sembari memeras otak mencari formula terbaik di lapangan.

"Ini pertandingan yang sangat emosional bagi kami, karena kami melewati banyak hal, bermain dalam banyak pertandingan, dan berusaha mencari solusi terbaik di lapangan," kata Tolic.

Ia memberikan apresiasi penuh kepada seluruh anak asuhnya yang disiplin menjalankan taktik dan terus berjuang hingga detik-detik akhir pertandingan.

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"Selamat kepada para pemain karena mereka berjuang hingga akhir, mengikuti rencana permainan, dan pada akhirnya kami mampu mencetak gol," tutur pelatih asal Kroasia tersebut.

Selain memuji pasukannya, Tolic menaruh respek atas perlawanan terorganisasi Garudayaksa FC yang tampil habis-habisan dalam meladeni Maung Bandung.

Kemenangan Persib kali ini sangat emosional, apakah lantaran Garudayaksa FC tim yang terkait erat dengan Presiden Prabowo?

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