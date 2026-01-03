Kemenangan Persija atas Persijap Jepara Jadi Kado Manis Awal Tahun Bagi Warga Ibu Kota
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta memberikan kado manis di awal tahun untuk The Jakmania seusai menang atas Persijap Jepara di pekan ke-16 Super League 2025/26.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan bahwa tim berjuluk Macan Kemayoran itu tampil garang di hadapan publik Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (3/1).
Persija mampu meraih kemenangan dengan skor 2-0 melalui gol dari Arlyansyah Abdulmanan pada menit ke-(61) dan Aditya Warman (79).
Menurut pria kelahiran 11 Juni 1963 itu menilai skuad asuhan Mauricio Souza tersebut tampil luar bisa dengan banyak memberikan kepercayaan buat pemain muda.?
Terbukti dua gol tercipta di laga ini lahir dari pemain muda yang dimiliki Macan Kemayoran.
“Pemain Persija Jakarta didominasi oleh pemain-pemain muda yang luar biasa. Pada laga ini terbukti dua gol tercipta dari mereka.”
“Persija tidak bergantung dengan pemain-pemain itu-itu saja. Dilihat dari permainannya sangat enak dan ini jadi kado awal tahun bagi kami semua,” ujar politikus PDIP Perjuangan itu.
Kemenangan ini diharapkan menjadi pelecut motivasi mengingat pekan depan akan menghadapi Persib Bandung.
Pramono Anung sebut kemenangan Persija Jakarta atas Persijap Jepara kado manis awal tahun untuk warga ibu kota
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Jakarta Kantongi Modal Berharga Menjelang Lawan Persib Bandung
- Persija Hantam Persijap, Borneo FC Pukul PSM, Cek Klasemen, Persib Tertekan?
- Turun Minum: Borneo FC Vs PSM 0-1, Persija Kerepotan
- Live Streaming Persija Vs Persijap, Lihat, Macan Sudah di GBK
- Bintang Persijap Sebut Suporter Persija Jadi Motivasi
- Pelatih Persib Singgung soal Uang Persija dan Malut United