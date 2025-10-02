menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Kemenangan PSG Atas Barcelona Sensasional

Kemenangan PSG Atas Barcelona Sensasional

Kemenangan PSG Atas Barcelona Sensasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique. ANTARA/AFP/Odd Andersen/am.

jpnn.com, JAKARTA - Paris Saint-Germain (PSG) berhasil mengalahkan Barcelona 2-1 pada pertandingan fase liga Liga Champions di Stadion Lluis Companys, Barcelona, Kamis dini hari WIB.

Pada pertandingan ini. Barcelona dapat unggul terlebih dahulu melalui gol yang dicetak oleh Ferran Torres, namun PSG dapat membalikkan keadaan melalui Senny Mayulu dan Goncalo Ramos.

Berkat kemenangan ini, PSG kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara fase liga Liga Champions dengan enam poin dari dua laga, kalah selisih gol dengan Bayern Muenchen di posisi pertama.

Baca Juga:

Pelatih PSG Luis Enrique menyebut timnya meraih kemenangan sensasional.

Enrique menjelaskan timnya melakukan hal yang luar biasa dengan berhasil bangkit dari ketertinggalan ketika menghadapi tim sekelas Barcelona.

"Saya sangat bangga kepada tim, pemain dan suporter. Saya pikir ini adalah pertandingan yang sangat sulit, sangat rumit. Mereka (Barcelona) bermain lebih baik ketika awal pertandingan," ungkap Enrique dikutip dari laman resmi klub, Kamis.

Baca Juga:

Pelatih berkebangsaan Spanyol itu melanjutkan jika timnya harus kebobolan terlebih dahulu dan selanjutnya PSG bisa melakukan beberapa penyelamatan penting.

Enrique menilai timnya baru bisa menunjukkan potensi terbaik mereka ketika mampu menyamakan kedudukan sebelum akhirnya PSG dapat membalikkan keadaan menjelang berakhirnya pertandingan.

PSG berhasil mengalahkan Barcelona 2-1 pada pertandingan fase liga Liga Champions di Stadion Lluis Companys, Barcelona.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI