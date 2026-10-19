Kemenangan PSS Sleman Buyar di Markas Persebaya, Melvyn Lorenzen Ungkap Perasaannya

jpnn.com - Kemenangan PSS Sleman atas Persebaya Surabaya yang sudah di depan mata buyar pada menit-menit akhir.

Pemain PSS Melvyn Lorenzen menyebut hasil imbang ini sebagai pengalaman pahit-manis yang terasa seperti kekalahan.

Sempat unggul 2-1, Super Elang Jawa akhirnya ditahan imbang 2-2 oleh Persebaya pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10/2026).

"Ini adalah pengalaman yang pahit-manis (bittersweet). Sebelum pertandingan, Anda mungkin akan menerima hasil satu poin dan merasa senang dengan hal itu. Namun, dengan jalannya pertandingan tadi, di mana kami unggul 2-1 sampai menit-menit terakhir, rasanya seperti sebuah kekalahan," ujar Melvyn.

Kekecewaan tersebut tidak terlepas dari kegagalan PSS mempertahankan keunggulan. Meski demikian, Melvyn tetap memiliki alasan untuk bangga dengan penampilan timnya.

Penyerang PSS itu tampil impresif dan berhasil mencetak gol ke gawang Ernando Ari. Pergerakannya juga beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Persebaya.

Performa tersebut menjadi sinyal positif bagi Melvyn setelah memanfaatkan jeda internasional FIFA Matchday untuk meningkatkan ketajaman dan kualitas permainannya.

Ia juga mengakui Persebaya memberikan perlawanan sengit sejak awal pertandingan. Intensitas tinggi yang diperlihatkan tuan rumah membuat PSS membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan.