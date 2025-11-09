menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Kemenangan yang Mahal, Persija Jakarta Kehilangan Dua Pilar Utama Seusai Tekuk Arema

Kemenangan yang Mahal, Persija Jakarta Kehilangan Dua Pilar Utama Seusai Tekuk Arema

Kemenangan yang Mahal, Persija Jakarta Kehilangan Dua Pilar Utama Seusai Tekuk Arema
Skuad Persija Jakarta. Foto: persija

jpnn.com - Persija Jakarta sukses membawa pulang tiga poin dari markas Arema FC setelah menang 2-1 di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (8/11/2025).

Namun, euforia kemenangan tersebut langsung diselimuti kekhawatiran.

Dua pemain kunci Macan Kemayoran Jordi Amat dan Allano Lima dipastikan tidak dapat tampil pada laga berikutnya menghadapi Persik Kediri.

Jordi Amat harus menepi akibat kartu merah yang diterimanya pada penghujung pertandingan. Bek berpengalaman itu diusir wasit setelah diganjar dua kartu kuning.

Sesuai regulisai I League, mantan pemain Real Betis itu akan melewatkan satu pertandingan.

Situasi Persija makin rumit karena Allano Lima juga tidak tersedia untuk pertandingan kontra Persik.

Pemain asal Brasil tersebut mengoleksi kartu kuning keempat musim ini saat terlibat protes keras di masa injury time. Akumulasi itu memicu larangan tampil pada laga selanjutnya.

Absennya kedua pemain ini menjadi pukulan bagi Pelatih Persija Mauricio Souza.

Absennya dua pemain kunci jadi tantangan besar Persija Jakarta menjelang duel dengan Persik Kediri.

