Kemenbud Gandeng Danantara & Jasa Raharja Untuk Hadirkan Museum Film di Kota Tua Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan menjajaki kolaborasi dengan PT Jasa Raharja dan Danantara Asset Management untuk menghadirkan museum film dan fotografi di kawasan Kota Tua Jakarta.

Rencana tersebut dibahas dalam kunjungan Menteri Kebudayaan Fadli Zon ke gedung milik Jasa Raharja di kawasan Kali Besar, Jakarta, Rabu (2/4). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin yang mendampingi peninjauan lokasi.

Dalam kegiatan itu turut hadir Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo, perwakilan Danantara Asset Management, serta jajaran manajemen Jasa Raharja.

Fadli Zon menilai gedung tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai museum yang mendukung ekosistem budaya sekaligus destinasi wisata berbasis sejarah di kawasan Kota Tua.

"Kita belum memiliki museum film maupun museum fotografi yang representatif. Padahal kita memiliki banyak aset dan kekayaan sejarah di bidang tersebut, namun belum memiliki ruang yang memadai untuk memamerkannya," kata Fadli.

Dia menjelaskan kolaborasi lintas pihak diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset bersejarah milik BUMN agar menjadi ruang publik yang produktif dan edukatif.

"Gedung ini sangat menarik dan berada di lokasi yang strategis. Kami harapkan melalui kerja sama antara Kementerian Kebudayaan, Danantara, dan Jasa Raharja, tempat ini bisa dikembangkan menjadi museum fotografi dan museum film, sebagai bagian dari ekosistem budaya di Kota Tua," jelasnya.

Menurut Fadli, museum tersebut diharapkan dapat menampilkan perjalanan sejarah perfilman dan fotografi Indonesia, mulai dari masa awal hingga era modern.