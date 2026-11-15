Kemendag Beberkan Biang Kerok Pelemahan Ekspor Emas di Pasar Ekspor

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan menyebut harga patokan ekspor (HPE) dan harga referensi (HR) komoditas emas pada periode kedua November 2026, masih menunjukkan pelemahan.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan pelemahan itu terjadi akibat menguatnya mata uang utama dunia, dan kenaikan imbal hasil obligasi di pasar internasional.

Tommy menjelaskan penguatan mata uang utama dunia mendorong para investor mengalihkan dana ke instrumen keuangan dengan potensi keuntungan yang lebih tinggi.

"Sehingga berdampak pada penurunan permintaan emas di pasar global," ujar Tommy dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (14/11).

HPE komoditas emas periode kedua November 2026 ditetapkan sebesar USD 130.075,60 per kilogram atau turun 2,02 persen dari periode pertama November 2026 yang sebesar USD 132.756,02 per kilogram.

HR emas juga turun menjadi USD 4.045,81 per troy ounce (t oz) dari USD 4.129,18 per t oz.

HPE dan HR emas ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2116 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar. Kepmendag tersebut berlaku untuk 15-30 November 2026.

HPE dan HR emas ditetapkan berdasarkan data dan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada publikasi London Bullion Market Association (LBMA).