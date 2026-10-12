Kemendag Dorong UMKM Perkuat Legalitas dan Manfaatkan AI

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memperkuat legalitas usaha serta memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan daya saing di tengah perkembangan perdagangan digital.

Upaya tersebut dilakukan melalui program KOLABORAKSI #2 bertema "Raih Akses Pasar Lewat Legalitas, Kredibilitas, dan Kreativitas" yang diselenggarakan Kemendag bersama Lazada Indonesia.

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya perizinan usaha dan pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab, sejalan dengan penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026.

Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa (PMSEPJ) Kemendag Dwinanto Rumpoko mengatakan legalitas dan kemampuan mengadopsi teknologi menjadi faktor penting bagi pelaku usaha untuk bertahan dan berkembang di pasar digital.

"Penting bagi pelaku usaha untuk memiliki kesiapan matang dalam berpartisipasi di perdagangan digital. Penguatan legalitas dan kapasitas teknologi bukan sekadar kepatuhan administratif, tapi investasi jangka panjang untuk membangun kepercayaan konsumen dan memperkuat daya saing usaha itu sendiri," ujar Dwinanto, Senin (12/10).

Menurut Dwinanto, Kemendag terus melakukan pemantauan dan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang aman dan berdaya saing.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi dengan Lazada Indonesia dan Lampu.id dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM menghadapi perkembangan perdagangan digital.

Head of Government Affairs Lazada Indonesia Yovan Sudarma, mengatakan legalitas usaha dan kesiapan digital menjadi dua aspek penting dalam membangun kepercayaan konsumen.